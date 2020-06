OL : Lyon tente le gros coup Ezequiel Barco, c'est confirmé

Dans : OL.

L'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour le crack argentin Ezequiel Barco a été confirmé par l'intéressé, qui évoque une touche en France et une autre en Italie.

L’Olympique Lyonnais a un programme atypique en ce début d’été. Il prépare sa fin de saison pour la fin du mois de juillet et le début du mois d’août, et travaille déjà sur la saison prochaine en ce qui concerne le mercato. La recherche d’un défenseur est une priorité, et cela peut se comprendre vues les difficultés de Marcelo et Joachim Andersen cette saison. Mais avec les possibles départs sur les postes offensifs, une quête pour un ailier est en cours, et a même déjà bien avancé. Calcio Mercato annonce ainsi ce lundi que l’OL fait partie des clubs, avec la Fiorentina, qui cherchent à faire venir Ezequiel Barco. Cet ailier argentin évolue actuellement à Atlanta en Major League Soccer, où il se met régulièrement en avant avec la franchise de Géorgie. Si aucune offre n’a eu lieu, les contacts sont entamés à la fois avec l’agent de l’Argentin de 21 ans, mais aussi avec son club.

Dans un entretien à TNT Sports, Barco a lui-même reconnu l’existence d’une piste en France et d’une autre en Italie, ce qui semble parfaitement correspondre aux informations en provenance de la botte. Il reste à savoir où l’ancien international U20, qui peut aussi évoluer en milieu offensif, souhaitera atterrir, sachant qu’Atlanta ne compte pas le retenir. Son arrivée en Major League Soccer avait en tout cas fait du bruit en 2018, puisqu’il s’était engagé contre 12 ME en provenance d'Independiente, et avait immédiatement été sacré l’année suivante. Sa cote est donc en train de grimper en flèche, et son prix pourrait dépasser les 20 ME, ce qui ne serait clairement pas anodin pour les finances lyonnaises.