OL : Lyon sort les griffes pour Under au mercato !

Dans : OL.

Le prochain mercato sera celui de tous les dangers pour l’OL, dont les cadres seront courtisés mais qui devra également se renforcer à certains postes stratégiques.

L’Olympique Lyonnais, dont le nom est régulièrement cité afin d’évoquer les probables départs de Moussa Dembélé et d’Houssem Aouar, devra également penser à se renforcer lors du prochain mercato. Chez les supporters, on estime notamment qu’il est prioritaire de recruter un ou deux ailiers de très haut niveau en raison de l’inconstance chronique de joueurs tels que Maxwel Cornet, Martin Terrier ou surtout Bertrand Taroré. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Juninho est du même avis.

Et pour cause, le média transalpin dévoile ce jeudi l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour le grand espoir turc de l’AS Roma, Cengiz Ünder. Considéré comme une véritable pépite dans son pays, l’ailier droit de 22 ans ne s’est pas encore imposé en Série A, comme le prouvent ses statistiques décevantes cette saison (15 apparitions, 3 buts). Mais au sein de la direction sportive de l’OL, on estime qu’un tel joueur pourrait redynamiser l’attaque des Gones, et exploser enfin au plus haut niveau grâce à un temps de jeu plus conséquent sous l’aile de Rudi Garcia.

Une rude concurrence en Europe

Néanmoins, la prudence reste de mise dans ce dossier, car l’Olympique Lyonnais n’est pas le seul club à vouloir relancer Cengiz Ünder. En effet, le jeune turc figure également dans le viseur de clubs allemands, italiens et anglais. Au cours des dernières semaines, le Bayern Munich, Leipzig, le Milan AC, Arsenal, Tottenham et Everton se sont renseignés au sujet d’Under, sans pour autant transmettre de proposition officielle à l’AS Roma pour l’instant. Dans son article, le quotidien aux pages roses ne dévoile d’ailleurs pas la somme que le club de la Louve exige pour vendre Under, dont la valeur marchande est située aux alentours de 24 ME par Transfermarkt. En juillet 2017, le club italien avait dépensé 14,5 ME pour recruter Under en provenance de Basaksehir.