OL : Aouar et Dembélé sur le départ, Aulas se met à trembler !

D’ores et déjà bouleversé en raison de la crise sanitaire, le prochain mercato promet tout de même d’être mouvementé à Lyon, plusieurs joueurs dont Aouar et Dembélé étant très courtisés.

Peu importe son classement final, l’Olympique Lyonnais se prépare à vivre un mercato très chamboulé cet été. Et pour cause, un an après avoir vendu Fekir, Mendy et Ndombele, Jean-Michel Aulas s’apprête de nouveau à recevoir de nombreux appels de la part des cadors européens pour ses meilleurs joueurs. Moussa Dembélé est le principal concerné, lui qui figure dans le viseur des plus grands clubs anglais, en particulier Manchester United et Chelsea.

A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, l’ancien international espoirs français a d’ores et déjà reçu l’assurance de la part de ses dirigeants qu’il ne sera pas retenu de force à Lyon cet été. Déjà très courtisé par les cadors de Premier League au mois de janvier, Moussa Dembélé avait clamé sa fidélité à l’Olympique Lyonnais. Une attitude particulièrement appréciée par Jean-Michel Aulas, lequel a décidé de lui renvoyer l’ascenseur en lui accordant un bon de sortie. Pour l’heure, le prix fixé par le président de l’OL pour son meilleur buteur (22 buts toutes compétitions confondues cette saison) n’a cependant pas filtré.

Ce que redoute grandement l’Olympique Lyonnais en revanche, c’est qu’un autre titulaire important quitte le nid en même temps que Moussa Dembélé. Et malgré les réticences de Jean-Michel Aulas, ce pourrait bien être le cas en la personne d’Houssem Aouar. Comme cela est régulièrement indiqué dans la presse italienne, le n°8 de l’Olympique Lyonnais est très apprécié en Europe, comme le confirme le quotidien national. Déterminé à franchir un cap supplémentaire dans sa carrière, Houssem Aouar ne cache pas ses envies d’ailleurs en interne. Cela est d’ores et déjà remonté aux oreilles de Manchester City et de la Juventus Turin, très intéressés à l’idée de récupérer Houssem Aouar. Reste que pour s’offrir les services du talentueux et polyvalent milieu de terrain des Gones, il faudra sans doute poser un billet supérieur à 50 ME sur la table. De quoi se consoler pour Jean-Michel Aulas, dont l’idée initiale n’était toutefois pas de vendre deux titulaires indiscutables au mercato estival.