OL : Lyon se lâche et prépare une triple sanction contre Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé avec une semaine de retard à la reprise de l’entrainement de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay était néanmoins tout sourire lors des séances de ce début de semaine, malgré l’enchainement des entrainements physiques.

Pour le moment, l’attaquant néerlandais n’a pas encore discuté avec l’état major lyonnais, mais il va comprendre que son retard n’a pas du tout été apprécié dans le Rhône. Selon Le Progrès, l’ancien joueur de Manchester United va se prendre deux sanctions financières dans un premier temps. La première sera l’amende maximale autorisée par la charte du footballeur en cas d’absence, à savoir une retenue de 10 % sur son salaire. La seconde sera liée à une discussion en interne, et portera sur 5 % de son salaire mensuel par jour manqué. C’est donc la moitié de son salaire qui passera à la trappe pour ce mois de juillet, histoire de prouver que l’OL ne rigolait pas en annonçant une sanction exemplaire.

Mais ce n’est pas tout. Dans le groupe, ce retard volontaire n’a pas été apprécié, et Bruno Genesio et son staff entendent bien démontrer que personne n’a de passe-droit. C’est pour cela que Memphis Depay devra enchainer les séances physiques afin de se mettre au niveau de ses coéquipiers, et pourrait ainsi être privé des séances avec ballon pour le temps jugé nécessaire. Pour un joueur comme lui qui apprécie de travailler avec le cuir, la sanction n’est pas anodine. Mais il en va aussi de l’équilibre d’un groupe qui a déjà beaucoup sué depuis plus d’une semaine.