OL ‍: Cette recrue fantomatique devenue indispensable

Par Guillaume Conte

Un joueur arrivé libre à l'OL est en train de bluffer tout le monde, c'est notamment grâce à la confiance de Pierre Sage que Ainsley Maitland-Niles s'éclate en ce moment à Lyon dans un poste hybride.

Spectaculaire cet hiver, le mercato lyonnais avait beaucoup moins impressionné l’été dernier. Freiné par la DNCG, l’OL n’avait pas pu réaliser de gros coups, en dehors de la venue d’Ernest Nuamah via Molenbeek. Résultat, cela a donné lieu à des petites opérations, comme celle faisant venir Clinton Mata ou Skelly Alvero, ou des prêts incertains avec Diego Moreira, Mama Baldé ou Duje Caleta-Car. Il y a toutefois un joueur qui n’a pas posé de problèmes au gendarme financier du football français, c’est Ainsley Maitland-Niles. Connu pour ses débuts avec Arsenal, celui qui était alors un milieu axial capable d’évoluer en tant que latéral droit avait clairement une carrière à relancer, lui qui venait de connaitre la relégation en Championship avec Southampton.

Blanc et Grosso le zappent, Sage lui fait confiance

Ses débuts à l’OL ont été assez inquiétants, avec un manque de rythme évident, et une difficulté à se trouver sur le terrain. Laurent Blanc ne lui a pas fait confiance longtemps, et Fabio Grosso ne comptait clairement pas sur lui. Mais tout a changé avec l’arrivée de Pierre Sage, qui lui a redonné du temps de jeu contre Monaco, pour la première victoire de cette nouvelle ère. Et depuis, l’Anglais s’éclate à un pote hybride de latéral capable de s’intégrer au coeur du jeu. Les minutes s’accumulent et l’ancien d’Arsenal monte clairement en puissance, justifiant les applaudissements de son entraineur pour son retour au premier plan et son importance grandissante.

« Aujourd’hui, chacun des joueurs doit être capable de tout faire. Un latéral doit être capable de bien défendre et de bien attaquer. Un attaquant doit être capable de défendre pour aider l’équipe et de proposer des situations de finition. À moins qu’il soit vraiment un gros, gros talent, un joueur ne peut pas s’affranchir de la moitié du match qu’il a à jouer…Sa culture et son intelligence de jeu l’amènent à d’autres positions. Ses caractéristiques sont assez élargies. Il est capable de jouer dans des espaces courts, mais aussi lorsqu’il y en a beaucoup grâce à sa vitesse. Son profil est complet et je pense qu’il a été un peu victime de cette pluralité. L’idée est d’en tirer profit tout en le fidélisant dans une zone de jeu », a longuement développé, en conférence de presse, Pierre Sage au sujet d’un joueur venu pour zéro euro, et qui plait au public lyonnais par son engagement et son jeu propre.