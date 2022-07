OL : Lyon se divise autour du cas Paqueta

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A un mois de la fin du mercato, les supporters de l’OL se demandent encore quel sera l’épilogue du feuilleton Lucas Paqueta.

Auteur d’une première partie de saison exceptionnelle en 2021-2022, l’international brésilien a été nettement moins influent sur les résultats de l’Olympique Lyonnais après Noël. Cela étant, il ne fait aucun doute que Lucas Paqueta est intrinsèquement l’un des meilleurs joueurs de l’OL et que son départ rapporterait une grosse somme d’argent au club rhodanien. Comme indiqué il y a quelques jours par L’Equipe, Manchester City suit attentivement la situation de Lucas Paqueta et pourrait dégainer une offre d’ici fin août en cas de départ de Bernardo Silva. Estimé à près de 60 ME par l’OL, Lucas Paqueta doit cependant gagner en régularité pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. Sur Twitter, les supporters lyonnais ont justement débattu de cela et le moins que l’on puisse dire, c’est que le cas Lucas Paqueta divise, certains fans de l’OL estimant par exemple que des joueurs comme Memphis, Lacazette ou Fekir avaient beaucoup plus impacté que Paqueta les résultats de Lyon ces dernières années.

Paqueta divise les supporters de l'OL

« Je ne sais pas si j'en fais trop avec Paqueta mais ce qu'il a proposé sur un laps de temps réduit, j'ai trouvé ça hallucinant. Pour moi il a vraiment touché le top mondial sur quelques mois et il est capable de retrouver ce niveau là, à l'OL ou ailleurs » estime par exemple un supporter de l’OL. Un tweet auquel le célèbre Zak Nani a répondu. Et pour lui clairement, les joueurs plus importants que Lucas Paqueta dans l’histoire de l’Olympique Lyonnais sont nombreux. « Je suis tellement pas d'accord sérieux, on a eu Laca et ses 30 pions, Fekir l'année où on joue le titre avec Fournier ou 17/18, Memphis, Tolisso quand on va en demi d'EL, Ndombele ou Mendy l'année où on bat City en poules et tu mets Paqueta au-dessus de tout ça ? Jamais de la vie » estime-il. Deux avis massivement partagés et qui prouvent que Lucas Paqueta ne fait pas l'unanimité et divise à Lyon. Reste qu’un départ du Brésilien lors de ce mercato estival sera quoi qu’il arrive un très gros coup dur pour l’OL, et cela malgré son irrégularité. Il s’agit également de savoir comment le club rhodanien compte le remplacer alors que le transfert de Lucas Paqueta rapporterait au minimum 50 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais…