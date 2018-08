OL : Lyon s’est décidé à vendre Cornet au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Alors que le poste d’avant-centre fait débat à Lyon avec la possible vente de Mariano Diaz au Real Madrid, un autre poste offensif risque d’animer la fin du mercato. En effet, le club rhodanien se serait décidé à vendre Maxwel Cornet, selon L’Equipe. « Après avoir longtemps hésité, les dirigeants lyonnais pourraient céder l’international ivoirien » confirme le média national, qui évoque l’intérêt du FC Séville, mais surtout une offre concrète de Wolfsburg pour l’ex-attaquant de Metz. Pour rappel, la formation allemande a proposé 18ME à l’Olympique Lyonnais pour le transfert du jeune joueur de 21 ans.

« Ce qui laisse donc possible le recrutement d’un joueur de côté. Comme révélé par notre site vendredi, pour ce profil, la priorité se nomme Nicolas Pépé ». Reste que le dossier menant à l’attaquant du LOSC est complexe pour plusieurs raisons. Premièrement, Gérard Lopez n’est pas très ouvert à la vente de son joueur. Deuxièmement, les formations allemandes semblent également très chaudes sur ce dossier. Ces dernières heures, des offres de Schalke 04 (25ME) et du Borussia Dortmund (30ME) ont filtré. De quoi compliquer la tâche de l’OL dans ce dossier ? Les deux derniers jours du mercato s’annoncent mouvementés et plein de surprise dans la capitale des Gaules.