OL : Lyon récupère plus de 100 ME en vue du mercato

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a pris la parole ce mardi soir afin de communiquer des informations financières.

Deux apports financiers vont ainsi permettre au club rhodanien de mieux aborder les prochaines échéances. Il y a tout d’abord un Prêt Garanti par l’Etat à hauteur de 92,6 ME contracté par l’Olympique Lyonnais et qui sera signé courant juillet. Le début du remboursement de ce prêt aura lieu 12 mois après sa souscription, et sera amorti dans une période de 1 à 5 ans en fonction de l’accord trouvé. Le remboursement de ce prêt est garanti par l’état à 90 %. En plus de ces 92,6 ME, l’OL va toucher 12,9 ME de la part de la LFP, qui a aussi de son côté contracté un PGE. Le but de la manoeuvre : permettre aux clubs lésés par les droits TV non versés, de toucher tout de même les montants prévus. Résultat, l’OL avait encore 12,9 ME à toucher de la part de Canal+ et de BeIN Sports, et ce sera donc versé par la LFP directement. La Ligue ayant contracté cet emprunt, ce sera donc à elle de le rembourser, et non aux clubs directement. Mais pour rembourser ces quelques 224 ME d’empruntés, la LFP piochera régulièrement dans le montant des futurs droits TV, ce qui provoquera un léger manque à gagner pour les clubs, mais tout de même incomparable avec la perte prévue initialement si les versements annulés par Canal+ et BeIN Sports n’avaient pas été compensés.

Pour l’OL, cette somme totale est en tout cas la bienvenue, et symbolise aussi les énormes pertes des clubs en cette période difficile. « Ces financements viennent renforcer la trésorerie disponible du Groupe dans le contexte actuel de crise liée au Covid-19 et vont permettre à OL Groupe d’avoir la flexibilité nécessaire pour envisager, avec sérénité, l’avenir et les développements futurs », a ainsi souligné le club rhodanien, qui ne voulait pas être dans le rouge au moment où le marché des transferts débute.