OL : Lyon prépare déjà un énorme coup pour le prochain mercato

Dans : OL.

Même si l’Olympique Lyonnais a encore un exercice 2019-2020 à boucler du mieux possible, Jean-Michel Aulas et Juninho ont déjà l’inter-saison prochaine en tête avec le mercato.

Durant le dernier marché des transferts, Rudi Garcia a pratiquement eu tout ce qu’il voulait, que ce soit en attaque ou dans l’entrejeu. Par contre, au niveau défensif, le coach de l’OL n’a pas vraiment eu gain de cause, entre le latéral gauche désiré et le défenseur central voulu. Ce qui ne pourrait n'être que partie remise. Car après avoir déboursé 126 millions d’euros sur le mercato cette saison, Lyon pourrait repasser à la caisse l’été prochain pour combler les derniers manques de l’effectif. Si le recrutement dépendra aussi de la fin de saison des Gones, et d’une qualification ou non pour la Ligue des Champions, la direction rhodanienne planche déjà sur des pistes défensives.

Selon l’Express, l’OL s’intéresse effectivement à Ben Godfrey. Auteur de 19 matchs sous le maillot de Norwich cette saison, le central de 22 ans dispose d’une bonne côte sur le marché anglais. Courtisé par José Mourinho à Tottenham, l’Anglais est aussi suivi par Arsenal et le Borussia Dortmund. Autant dire que l’OL aura fort à faire pour recruter Godfrey, surtout qu’il est parfois annoncé disponible pour 50 millions d’euros. Un an après avoir posé 24 ME sur le flop Joachim Andersen, Lyon pourrait réfléchir à deux fois avant de poser une telle offre pour un autre défenseur en devenir...