OL : Lyon pousse Fekir vers la sortie, mais c'est pour son bien

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le mercato approche et du côté de l’Olympique Lyonnais, ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent lorsque d’éventuels départs sont évoqués : Tanguy Ndombele, Ferland Mendy… et Nabil Fekir. En effet, l’international français dispose d’un bon de sortie. Par conséquent, Jean-Michel Aulas ne le retiendra pas en cas de belle offre durant le mercato. Interrogé à ce sujet sur RMC, Gérard Houllier a abondé dans le sens de son président, confirmant que le départ du champion du monde était plus que probable. Avant tout pour le bien de ce dernier, lequel a sans doute besoin de voir autre chose.

« Peut-être qu'il a besoin d'un autre challenge, de voir autre chose et que son aventure lyonnaise est au bout » a notamment commenté l’ancien coach de l’OL, prenant les exemples d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. « Il y a un moment où certains joueurs ont besoin de voir autre chose, de se ressourcer à travers un autre défi. C'était psychologiquement extrêmement difficile pour lui. Il n'a peut-être pas trouvé une motivation aussi constante qu'habituellement. S'il reste, je serai le premier à m'en féliciter, parce que j'aime beaucoup ce joueur » a confié l’un des conseillers de Jean-Michel Aulas, qui laissera néanmoins la main à Juninho et à « JMA » sur le marché des transferts cet été.