OL : Accord général pour le départ de Memphis Depay

Dans : OL.

Memphis Depay veut rejoindre le FC Barcelone, dont l'entraineur Ronald Koeman est son plus grand fan. L'OL a donné son feu pour un transfert.

L’Olympique Lyonnais n’a jamais été aussi fort, efficace et concentré que lorsque le marché des transferts a été fermé au début du mois d’octobre. Malheureusement pour l’OL, le mercato d'hiver rouvre ses portes dans moins de deux semaines, et cela veut dire de nombreuses interrogations. Si le cas Aouar sera toujours à suivre du coin de l’oeil, c’est la situation de Memphis Depay qui concentre toutes les attentions. L’attaquant néerlandais voulait rejoindre le FC Barcelone l’été dernier, mais n’a pas réussi à trouver un accord pour signer en Catalogne. Au moins de janvier, c’est la dernière occasion pour Jean-Michel Aulas de le vendre, et visiblement, tout le monde est d’accord pour ce point. L’Equipe affirme en effet ce samedi que Memphis Depay compte toujours trouver un nouveau club dès ce mois de janvier, et tant pis s’il laisse l’attaque lyonnais orpheline de sa présence dans une saison où l’OL vise clairement le retour sur le podium.

De son côté, le président lyonnais a bien compris que l’ancien joueur de Manchester United n’avait pas l’intention de prolonger, ce qu’il avait espéré au départ. Résultat, plutôt que de tout perdre en juin, l’OL consent à le laisser filer contre un chèque légèrement au-dessus de 5 ME, affirme le quotidien sportif. Un tarif forcément abordable pour le FC Barcelone, malgré ses difficultés économiques. Il reste à savoir si les dirigeants du club culé vont faire l’effort de faire plaisir à un Ronald Koeman qui a réussi à se mettre beaucoup de monde à dos en quelques mois seulement. Du côté de Lyon, on espère une seule chose, être fixé rapidement pour éviter de pédaler dans la semoule pendant un mois.