OL : Lyon peut éliminer la Juventus, Hervé Penot dit pourquoi

Dans : OL.

Dans moins d'une semaine, Lyon ira défier la Juventus pour une place au Final 8 de la Ligue des champions.

Après sa défaite en finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais n’a plus qu’une seule chance de décrocher un ticket européen, il lui suffit de gagner la C1. Et avant de rêver à cet énorme exploit, l’OL va déjà devoir éliminer la Juventus vendredi prochain à Turin. Forte de sa victoire à l’aller au Groupama Stadium (1-0), l’équipe de Rudi Garcia veut croire en ses chances face à une formation italienne qui a fini la saison de Serie A par un nouveau titre, mais sur les rotules. Pour Hervé Penot, sur ce qu’il a montré face au PSG, l’Olympique Lyonnais peut se qualifier contre la Juventus, du moins si le club de Jean-Michel Aulas retrouve le chemin du but. Car défensivement, le journaliste pense que l’OL a les qualités qu’il faut.

Et dans L’Equipe du Soir, le journaliste a donné les raisons de sa confiance pour Lyon contre la Juventus. « Pour l’OL, la finale a permis de voir si sa défense était capable de résister à une attaque comme celle du Paris Saint-Germain, et force est de constater qu’ils ont fait un match défensivement de très haut niveau. Lopes a été présent, la défense à trois fonctionne bien, et cela avait aussi été le cas lors du match aller de Ligue des champions contre la Juventus. Sur cet aspect défensif, ils sont capables de résister. Et il ne faut pas oublier qu’ils mènent 1-0, ils ont ce but d’avance qui leur permet même avec un match nul de se qualifier (…) Ils ont été mis en danger par Neymar, mais quelle équipe au monde n’est pas mise en danger par Neymar ? Seul problème, cela a manqué d’efficacité devant. Memphis n’a pas été bon, mais c’est un joueur important », a expliqué un Hervé Penot, plutôt optimiste pour l’Olympique Lyonnais.