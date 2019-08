OL : Lyon part en chasse, le PSG peut trembler

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Avec six points en deux matchs, l’Olympique Lyonnais a parfaitement débuté la saison avec son nouveau coach Sylvinho.

Et alors qu’un déplacement à Montpellier se profile mardi soir, le club rhodanien s’est déjà posé en concurrent n°1 du Paris Saint-Germain dans la course au titre. Mais ce nouvel OL emmené par Sylvinho a-t-il réellement les armes pour faire trembler Paris, en titillant sérieusement les partenaires de Kylian Mbappé en Ligue 1 sur le long terme ? Cela ne fait aucun doute pour Bertrand Traoré, lequel a confié en conférence de presse que l’OL était capable de faire trembler Paris jusqu'au bout.

« Il faut rester concentré sur notre travail pour avoir encore de bons résultats. Il faut savoir gérer les deux situations, lorsque tout va bien et lorsque tout n’est pas rose. On a bien débuté le championnat mais on a joué que deux matches. Il ne faut pas s’enflammer. Si on fait bien les choses, on est capables d’enchaîner. On les armes pour titiller le PSG et mettre la pression jusqu’à la fin de la saison » a clairement indiqué le Burkinabé, conscient des qualités de l’OL et persuadé qu’un énorme coup est faisable cette saison dans la capitale des Gaules…