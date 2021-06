OL : Lyon ok avec Skhiri, pas avec Cologne

Dans : OL.

Titulaire important de Cologne en Bundesliga, Ellyes Skhiri est ciblé par l’Olympique Lyonnais au mercato.

Le club rhodanien se prépare à perdre Thiago Mendes et dans cette optique, Ellyes Skhiri est pisté par Juninho, qui apprécie son état d’esprit ainsi que ses qualités. Aussi bien capable de briller dans le milieu de terrain que de dépanner en défense centrale, le Tunisien de 26 ans était excellent en Ligue 1 à Montpellier et s’est imposé comme un titulaire indiscutable à Cologne. Bien décidé à réaliser un joli coup en s’attachant les services de Skhiri, l’Olympique Lyonnais s’est d’ores et déjà mis d’accord avec le joueur, selon les informations du média allemand Express. Que ce soit sur le plan financier ou sur la durée du potentiel contrat de Skhiri à l’OL, tout est calé. Le joueur attend maintenant que le deal se finalise entre Lyon et Cologne. Et cela pourrait durer un moment car pour l’instant, les négociations patinent.

Le média allemand affirme que la première offre officielle soumise par l’Olympique Lyonnais pour Ellyes Skhiri a purement et simplement été refusée par Cologne. Le montant de cette première proposition n’a pas filtré, mais il est notifié que le 16e de la dernière saison de Bundesliga réclame la coquette somme de 15 ME pour l’ancien taulier de Montpellier. Le tarif peut paraître élevé mais il est assez logique quand on sait que Cologne a déboursé 6 ME pour le recruter en provenance de Montpellier il y a deux ans. En 24 mois, Skhiri s’est imposé comme une valeur sûre de la Bundesliga avec Cologne, et son contrat court encore jusqu’en 2023. De plus, Cologne n’a pas la volonté absolue de le vendre, ce qui ne permettra pas à l’OL de jouer la montre et d’espérer un rabais. Jean-Michel Aulas et Juninho devront donc se montrer malins et astucieux s’ils veulent récupérer Ellyes Skhiri à bas prix.