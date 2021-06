OL : Lyon vise Skhiri, le tarif est déroutant

Dans : OL.

L’effectif de l’OL pourrait bien être bouleversé lors du prochain mercato et cela concerne notamment le milieu de terrain.

Dans ce secteur de jeu, Thiago Mendes ne sera pas retenu. Sur la chaîne officielle du club, le directeur sportif Juninho avait ouvert la porte à un départ du Brésilien à la fin du mois de mai. « Si on reçoit une proposition, on va bien l'écouter. Peut-être que l'idéal est qu'il parte, lui aussi a un peu envie de partir » expliquait-il. Dans un rôle plus offensif, Houssem Aouar a également des chances de partir tandis que, sauf offre mirobolante, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret vont rester. Quoi qu’il en soit, l’OL se prépare à tous les scénarios. Et selon les informations de Bild, un milieu défensif de Bundesliga, bien connu pour les observateurs du championnat de France, est pisté.

Il s’agit d’Ellyes Skhiri, le milieu défensif tunisien de Cologne. En Bundesliga depuis deux ans, l’ancien joueur de Montpellier a tapé dans l’œil de l’Olympique Lyonnais, prêt à dégainer une offre en cas de départ de Thiago Mendes ou d’un autre milieu défensif au mercato. Également capable de dépanner en défense centrale, Skhiri a d’autres courtisans. Selon le média allemand, le FC Séville est le club le plus actif dans le dossier du natif de Lunel, dont le prix a par ailleurs été fixé à 20 ME par les dirigeants de Cologne. Nul doute qu’à ce tarif, le FC Séville et l’Olympique Lyonnais ne se positionneront pas. Mais le club allemand estime que c’est le prix à payer pour recruter un joueur très régulier, utilisé à 37 reprises toutes compétitions confondues avec Cologne cette saison. Reste maintenant à voir comment évoluera cette piste pour l’OL, surveillée attentivement par le directeur sportif Juninho et par le responsable de la cellule de recrutement Bruno Cheyrou.