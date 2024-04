OL ‍: Le meilleur poste de Rayan Cherki révélé, il va hurler

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Remplaçant sous les ordres de Pierre Sage, Rayan Cherki est efficace en tant que joker ces dernières semaines. Lorsqu’il est remplaçant et qu’il entre en jeu, l’international espoirs français est souvent influent.

Et si finalement, le meilleur rôle de Rayan Cherki était celui de joker de luxe ? Cela ne va sans doute pas convenir à l’international espoirs français, qui espère toujours convaincre Pierre Sage de lui refaire une place dans le onze de départ de l'Olympique Lyonnais d’ici la fin de la saison. Mais pour l’heure, le technicien français de 44 ans a peu de raison de modifier son onze de départ. Saïd Benrahma s’est imposé à gauche, la concurrence est bénéfique entre Malick Fofana et Ernest Nuamah à droite tandis que le milieu de terrain tourne avec quatre hommes, Nemanja Matic, Maxence Caqueret, Orel Mangala et Corentin Tolisso. Le banc semble promis à Rayan Cherki, qui refuse toutefois de s’apitoyer sur son sort et qui fait tout pour initier le doute dans l’esprit de Pierre Sage, en se montrant convaincant et décisif quand il entre en jeu.

Ce fut notamment le cas lors du dernier match de Ligue 1, dimanche soir au Groupama Stadium contre Brest avec une passe décisive, comme face à Toulouse juste avant la trêve internationale. Dans un édito publié ce mercredi, le site Olympique et Lyonnais se demande si ce rôle de supersub ne va finalement pas être celui de Rayan Cherki jusqu’à la fin de la saison. « Par sa persécution et sa faculté à garder le ballon, le jeune Lyonnais de 20 ans a changé la physionomie du match contre Brest » écrit le média pro-OL avant de poursuivre.

Cherki joker de l'OL jusqu'à la fin de la saison ?

« Rayan Cherki n’en est pas à sa première entrée en jeu décisive (…) La question reste, à présent, de savoir si ses dernières performances vont lui permettre d’être titulaire face au PSG dimanche prochain ou si ce rôle de remplaçant décisif va lui coller à la peau jusqu'à la fin de la saison » peut-on s’interroger. Pierre Sage a encore quatre jours pour se décider alors que Lyon se déplace à Paris dimanche en Ligue 1. Avec ou sans Rayan Cherki dans son onze de départ ? S’il y a une place à prendre, c’est à droite de l’attaque mais Pierre Sage peut aussi compter sur Ernest Nuamah ou Malick Fofana. Un véritable problème de riche pour l’entraîneur des Gones, dont l’effectif est plus que conséquent depuis le mercato hivernal.