OL : Lyon n’est plus d’attaque, Tousart pointe Sylvinho

Dans : OL, Ligue des Champions.

Impressionnant lors des deux premières journées de championnat, l’Olympique Lyonnais n’affiche plus du tout le même visage.

Fini les festivals offensifs, les Gones n’ont remporté aucun de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Dont celui contre le Zénith Saint-Pétersbourg (1-1) mardi en Ligue des Champions. Une rencontre qui a confirmé le manque de créativité de l’OL dans la moitié de terrain adverse, alors que l’animation offensive était plutôt un point fort ces dernières saisons. Mais comment expliquer cette nouvelle difficulté ? A en croire Lucas Tousart, les ordres de l’entraîneur Sylvinho y sont pour quelque chose.

« Peut-être que ça va venir, chaque chose en son temps. C’est vrai qu’il y a des nouvelles consignes sur lesquelles le coach insiste beaucoup. Le football, ça passe avant tout par une bonne assise défensive, a expliqué le milieu de terrain. Mais on sait très bien qu’il nous faut cette folie offensive qu’on avait les dernières années pour marquer des buts. Elle avait été là les deux premiers matchs et elle n’a pas disparu comme ça. Là, on est un peu plus dans le dur, nous n’avons pas été saignants dans les zones de finition. Il nous a manqué de la créativité et de l’inspiration. » Deux ingrédients indispensables pour inquiéter le Paris Saint-Germain dimanche.