OL : Lyon largue Marcelo pour Eric Bailly !

Récupérer les défenseurs centraux hors du coup à Manchester, la recette a l’air de beaucoup intéresser l’Olympique Lyonnais.

Un an après le recrutement étonnant mais finalement réussi de Jason Denayer à Manchester City, c’est dans l’autre club de la cité anglaise que l’OL rêve de faire son shopping estival. En effet, Marcelo ne donne plus de garanties suffisantes désormais, et à 31 ans, le club rhodanien peut se mordre les doigts d’avoir refusé de le vendre à West Ham l’été dernier. Il ne sera donc pas retenu au mercato, surtout que l’OL a déjà trouvé son successeur.

Il s’agit selon L'Equipe d’Eric Bailly, ancien grand espoir mondial à ce poste, et recruté pour 38 ME par Manchester United après ses débuts impressionnants à Villarreal. Oui mais voilà, l’Ivoirien n’a pas réussi à s’imposer en Angleterre, et les Red Devils comptent s’en séparer cet été. Cela tombe parfaitement bien puisque l’OL a placé Eric Bailly au sommet de sa liste pour sa future charnière centrale. L’investissement sera toutefois de taille, puisque l’Eléphant coûterait encore 30 ME, et possède un salaire à la sauce « Premier League » à hauteur de 4,5 ME par an. Le prix qu’il faut pour accompagner Jason Denayer et enfin trouver une charnière centrale de haut niveau.