OL : Lyon joue avec le frein à main serré, Castaldi craque

Le match nul de l’OL contre Nîmes a remonté Giovanni Castaldi. Sur RTL, le journaliste a regretté le manque d’initiatives des joueurs offensifs.

L’Olympique Lyonnais a enchaîné un troisième match de suite sans victoire ce vendredi à domicile contre Nîmes (0-0). Une triste performance qui interroge puisqu’après avoir réalisé un parcours exceptionnel en C1, les hommes de Rudi Garcia retombent dans leurs travers de la saison dernière. Incapables de battre des équipes qui semblent largement à leur portée, les joueurs lyonnais sont aujourd’hui dixièmes de Ligue 1 avec seulement une victoire en quatre journées. Le journaliste Giavanni Castaldi s’est payé le club rhodanien après le match nul contre le NO. Sur les ondes de RTL, il a ciblé les joueurs offensifs, qui selon lui, n’ont pas fait ce qu’il fallait.

« Quel intérêt pendant 90 minutes de faire toujours la même action de déplacer la balle latéralement et d’envoyer des centres dans la boite ? Guimaraes, ne me dis pas qu’il n’a pas de frappe de balle. Memphis Depay, ne me dis pas qu’il n’a pas de frappe de balle. Rayan Cherki, ne me dis pas qu’il n’a pas de frappe de balle. A un moment, tu as le droit aussi de frapper à l’entrée de la surface au lieu de faire tourner la balle. Tu ne peux pas toujours rentrer dans la cage avec la balle. Frappez les gars ! Lâchez-vous ! », a-t-il rapporté. En quatre journées de championnat, les garants de l’animation offensive n’ont pas affiché un grand niveau, hormis Memphis Depay contre Dijon. En 360 minutes, l’OL n’a marqué que deux buts dans le jeu …