L1 : Lyon et Nîmes c'était pas la fièvre du vendredi soir !

Dans : Ligue 1, OL, Nîmes.

4e journée de Ligue 1

Groupama Stadium

Olympique Lyonnais et Nîmes Olympique : 0-0

L'Olympique Lyonnais ne s'est pas relancé (0-0) vendredi soir au Groupama Stadium face à une équipe nîmoise qui n'était pourtant pas au mieux. Du côté de l'OL, ça va devenir problématique quand même, la Ligue étant l'unique objectif.

Entre deux formations entrées mollement dans cette saison 2020-2021, difficile d'attendre autre chose qu'une rencontre un peu ennuyeuse. Et de ce côté-là, on n'a pas été déçu. Même si Lyon a eu l'essentiel de la possession, surtout en seconde période, jamais Memphis Depay et ses coéquipiers n'ont eu réellement la main mise sur ce match. En première période, Cornet ratait une énorme occasion (9e), et en contrepartie Ripart trouvait lui le dessus de la transversale de Lopes (12e). A part cela, on mettra en exergue l'énorme parade main opposé du portier lyonnais sur une belle frappe de Ferhat (40e).

En seconde période, Nîmes serrait les rangs sur le plan défensif et jamais la formation de Rudi Garcia n'allait réussir à trouver la faille, même si dans les ultimes secondes Reynet repoussait une reprise de la tête à bout portant de Kadewere, lequel venait tout juste de remplacer Cherki (90e). Ce nul ne fait évidemment pas les affaires de l'Olympique Lyonnais, tandis que les Gardois se contenteront de ce bon point pris au Groupama Stadium. Mais du côté du duo Aulas-Juninho, l'heure des questions va peut-être se profiler.