OL ‍: Lyon gagne en L1, les Gones sont euphoriques

Par Alexis Rose

Incapable de gagner le moindre le match depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais a enfin trouvé le chemin de la victoire face au Stade Rennais ce dimanche après-midi (1-0).

La saison de l’OL est-elle enfin lancée ? Tous les suiveurs du club rhodanien l’espèrent de tout cœur. Mais qu’importe, les Gones vont passer une bonne trêve internationale de novembre, puisque pour la première fois de la saison après 12 journées, Lyon a empoché les trois points de la victoire face à Rennes ce dimanche. À onze contre dix pendant toute la rencontre ou presque, sachant que Guéla Doué a écopé d’un rouge dès la cinquième minute de jeu, l’OL a finalement réussi à trouver la faille sur un but d’O’Brien peu après l’heure de jeu (67e).

« J'ai l'impression que c'est ma première victoire en Ligue 1 »

Un succès synonyme de soulagement pour tout le groupe de Fabio Grosso, comme l’explique un Corentin Tolisso plein de joie au coup de sifflet final. « J'ai l'impression que c'est ma première victoire en Ligue 1. C’est magnifique, dans le sens où on a vraiment vraiment galéré pour gagner un match cette saison. Et on arrive à le faire contre Rennes. On n’a pas été exceptionnels, mais on a tout donné. Le plus important, c’était de gagner. De voir tout le monde content dans le vestiaire, ça fait énormément plaisir ! », a lancé, sur Canal+, le capitaine lyonnais après la victoire de l’OL du côté de Rennes.

« Il va falloir continuer à travailler »

Le son de cloche est similaire chez Maxence Caqueret. « Très heureux ! C’était un match compliqué malgré le fait qu’on était à onze contre dix. Mais on est allé chercher les trois points, c’est notre première victoire de la saison. J’espère que c’est un nouveau départ. C’est quelque chose que l’on attendait tous. Il va falloir continuer à travailler, progresser, s’entraîner correctement pour espérer enchaîner les victoires. On était fébrile en fin de match. Avec la situation actuelle, c’est sûr que l’on n’est pas serein à 100%. Mais on a su faire le dos rond, être solides dans la surface et se servir de l’aide de nos supporters », a expliqué, sur Amazon Prime Vidéo, le milieu de terrain lyonnais.

Toujours dernier, à cinq points des premiers non-relégables mais avec un match en retard à jouer contre l’OM, l’OL va maintenant devoir enchaîner les exploits d’ici à la fin de l’année 2023 pour sortir de la zone rouge, vu que les Gones vont affronter Lille, Lens, Marseille ou Monaco après la trêve de novembre. Autant dire que le plus dur va commencer pour les hommes de Fabio Grosso, qui vont devoir bonifier ce premier succès au plus vite, sous peine de vivre une deuxième partie de saison ultra-pénible…