OL : 22ME pour Moussa Dembélé, Lyon est convaincu d'avoir raison

Dans : OL, Ligue 1.

Parfois taillé pour ses prestations sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, y compris par certains supporters de l'OL, Moussa Dembélé a fait taire quelques bouches depuis plusieurs matches. Visiblement boosté par son but au bout du temps additionnel contre l'AS Saint-Etienne, l'attaquant arrivé du Celtic pour 22ME donne désormais sa pleine mesure. Et cela n'étonne pas réellement Bruno Genesio, ce dernier avouant ce samedi savoir depuis longtemps que Moussa Dembélé était un vrai grand buteur.

Et l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais de vanter les qualités de son attaquant. « C’est à la fin du championnat que l’on pourra juger sa performance. Pour le moment, il est au niveau auquel on l’attendait. C’est un jeune joueur qui arrive d’un championnat différent. Il enchaîne les bonnes performances, les titularisations et, surtout, il progresse dans le jeu : offensivement, il propose des solutions au porteur du ballon et défensivement, son travail de transition à la perdre du ballon est très intéressant. En plus de cela, il est à l’écoute et intègre ce qu’on lui demande », se félicite Bruno Genesio, convaincu que le gros investissement consenti par l'Olympique Lyonnais pour faire venir Moussa Dembélé n'était pas fait à perte.