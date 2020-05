OL : Lyon forcé de larguer Depay au mercato ?

Dans : OL.

Dans l’ombre d’un Jean-Michel Aulas déterminé à faire reprendre la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais prépare son mercato sous la houlette de Juninho.

Pour le directeur sportif brésilien des Gones, il existe plusieurs dossiers sensibles dans l’optique de ce mercato estival. Houssem Aouar dispose d’un bon de sortie tandis que Moussa Dembélé a une cote énorme en Angleterre. De plus, l’OL aimerait trouver une porte de sortie à Joachim Andersen ou à Marcelo, et doit également dégraisser au poste de latéral droit où il y a un joueur de trop entre Rafael, Dubois et Tete. Mais pour Juninho, la priorité n°1 se nomme sans doute Memphis Depay, dont le contrat avec l’Olympique Lyonnais expire dans un an, et qui refuse pour l’instant de prolonger. Et visiblement, aucune issue positive n’est possible dans ce dossier selon les informations du Progrès.

Une prolongation ou un départ en 2020

En effet, le média régional affirme que l’éventuelle prolongation de Memphis Depay n’avance pas et qu’il est d’ores et déjà acquis que l’Olympique Lyonnais ne prendra pas le risque de le conserver cet été sans avoir l’assurance de voir le Néerlandais prolonger. Dès lors, son départ lors du prochain mercato pourrait bien être acté dans les semaines à venir même si logiquement, Depay attend de savoir si l’OL sera qualifié en Coupe d’Europe via la Ligue des Champions ou la finale de la Coupe de la Ligue avant de se prononcer définitivement. En cas de départ, l’ancien attaquant de Manchester United ne manquera pas d’offres. Depuis plusieurs mois, il est notamment sollicité en Italie où des clubs comme la Lazio Rome et l’AC Milan apprécient son profil. La donne se complique en tout cas pour Juninho dans un dossier sensible qui ne manquera pas d’irriter les supporters, très attachés à leur charismatique capitaine…