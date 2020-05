OL : C’est la crise, le prix d’Aouar en chute libre

Dans : OL.

Les dates officielles du mercato ne sont pas encore connues mais il est évident qu’il sera très animé du côté de l’Olympique Lyonnais.

Le club rhodanien se prépare à un chamboulement total en attaque puisque Memphis Depay et Moussa Dembélé ne sont pas certains de poursuivre l’aventure dans le Rhône en l’absence de coupe d’Europe tandis qu’Houssem Aouar dispose d’un bon de sortie. Courtisé par Manchester City, l’international espoir figure également dans le viseur de la Juventus Turin, raison pour laquelle son nom est très régulièrement cité par les médias transalpins. En ce début de semaine, c’est Calcio Mercato qui consacre un article au meneur de jeu de l’OL.

Et selon le média italien, il est évident que la crise du Covid-19 va sensiblement faire baisser la facture finale du transfert d’Houssem Aouar pour le club qui parviendra à rafler la mise. Tandis qu’un prix avoisinant les 70 ME était évoqué il y a encore quelques mois, c’est désormais la somme de 50 ME qui est avancée pour le transfert d’Houssem Aouar. Un prix que la Juventus Turin pourrait payer, notamment si un ou deux départs venaient à se concrétiser dans son secteur offensif. Reste à voir si cette crise sanitaire et économique peut rebattre les cartes du côté de Jean-Michel Aulas, qui pourrait se dire qu’il est plus judicieux de conserver Houssem Aouar un an de plus avant de le vendre, possiblement à un prix plus élevé en 2021. L’OL espère néanmoins compter sur la bataille à distance entre la Juventus Turin et Manchester City pour faire monter les enchères, son dernier espoir de vendre Houssem Aouar au-dessus de la barre symbolique des 50 ME.