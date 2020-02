OL : Lyon favorisé ? Pierre Ménès détruit la VAR

Dans : OL.

La séquence du penalty en fin de première période lors du match Metz-OL a fait couler de l'encre. Pour Pierre Ménès, c'est surtout l'utilisation de la VAR qui est honteuse.

L’Olympique Lyonnais a eu besoin d’un penalty pour débloquer la situation à Metz, et il a fallu attendre de très très longues minutes avant que l’arbitre accorde cette sanction après une main visible à 100 mètres. Ajoutons à cela la décision de faire retirer le penalty manqué par Maxwell Cornet, et vous obtenez la base d’une bonne polémique. Mais pour Pierre Ménès, si polémique il doit y avoir sur cette séquence incroyable, et qui a énervé les 22 joueurs, c’est concernant l’utilisation de la VAR par les arbitres, alors qu’il n’y avait pas réellement lieu à tergiverser pendant des heures.

Car pour Pierre Ménès, tout était clair comme de l’eau de roche avant que cela dérape de manière totalement incompréhensible. « La rencontre a basculé sur une main d’Udol, une main que tout le monde a vu au ralenti au bout de 30 secondes mais que la VAR et monsieur Wattellier ont mis cinq minutes à accorder, laissant planer une sorte de doute sur la décision. Voilà encore une utilisation lamentable de la VAR alors que la situation était pourtant claire. Ensuite, que le penalty manqué par Cornet ait été redonné à tirer est parfaitement normal, Oukidja s’étant avancé de deux mètres sur la frappe de l’attaquant lyonnais. Dembélé lui, n’a pas raté l’occasion », constate le consultant de Canal+, qui se demande pourquoi tout cela a duré aussi longtemps.