OL : Lyon fait le bonheur de Luis Fernandez et le malheur du PSG

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Après deux journées de championnat, l'Olympique Lyonnais est en tête du classement de Ligue 1 et a donné bien du plaisir à ses supporters et aux observateurs. Oubliées les inquiétudes de la phase de préparation, l'OL est désormais évoqué comme un outsider plus que crédible au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Pour Luis Fernandez, ce Lyon fait énormément plaisir, et il est évident que la formation de Juninho et Sylvinho posera de sacrés problème au PSG si elle continue à afficher de telles qualités sportives et humaines.

Car pour l'ancien joueur et entraîneur, les signaux sont tous favorables à l'Olympique Lyonnais. « Il y a une grosse différence actuellement entre le PSG et l’OL. Ce que l’on voit à l’heure actuelle du côté de Lyon, c’est qu’il y aune volonté de presser ensemble, de défendre ensemble, tu vois un garçon comme Memphis Depay faire des efforts que la saison dernière on ne le voyait pas faire. Dembélé et Traoré reviennent, le milieu de terrain travaille et récupère, et ça joue, ça va de l’avant. Tout ce qu’on aime dans une équipe de foot. Du côté du Paris Saint-Germain, j’ai du mal à comprendre la communication de Tuchel. Il dit que si le PSG ne met pas d’intensité et d’engagement, c’est parce que son équipe n’est pas assez prête. Il n’y aura pas un écart de 19 points, c’est clair, mais là l’OL ne va pas avoir des trous d’air comme cela a été le cas dans le passé », a expliqué, sur BeInSports, Luis Fernandez.