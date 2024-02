L'OL vire un sponsor très génant

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que l'Olympique Lyonnais s'est sportivement redressé, le club rhodanien s'est séparé d'un très important sponsor maillot. Tout cela a une explication rationnelle.

Le 4 décembre 2016, l’Olympique Lyonnais officialisation la signature d’un contrat avec le puissant groupe Alila, qui construit dans toute la France des logements sociaux, et dont le siège est à Lyon. En échange d’un chèque dont on ne connaît pas précisément le montant, Alila s’affichait jusqu’à très récemment sur le dos des maillots des joueurs de l’OL. Mais, subitement, Alila a disparu, et vendredi soir, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers n’affichaient plus cette marque sur les tuniques portées contre Nice. Et c’était déjà le cas le week-end dernier, alors qu’Alila était toujours là lors de la victoire contre l’OM au Groupama. Nul besoin de se creuser la tête pour savoir la raison de cet arrêt brutal du partenariat, puisque Médiacité avance une explication très plausible et qui permet au club de John Textor d'éviter une grosse polémique.

Un sponsor effacé pour de bonnes raisons par l'OL ?

🔴L’Olympique lyonnais expulse #Alila de ses maillots en toute discrétion



🔎Le nom du promoteur immobilier, sponsor du club, a disparu des maillots des joueurs de l'#OL lors de leur dernière rencontre.⤵️https://t.co/EsL8pe9Pg8 — Mediacités Lyon (@MediacitesLyon) February 16, 2024

En effet, Hervé Legros, le grand patron d'Alila a été mis en examen pour harcèlement moral au travail, travail dissimulé et abus de biens sociaux. Interrogé sur ce sujet par Le Progrès, l'Olympique Lyonnais n'a pas voulu en dire plus sur cette disparition d'un sponsor, et surtout si le contrat est désormais totalement rompu. D'autant que France 3 précise que la société d'immobilier est dans une situation économique très compliquée, des salariés évoquent même une possible faillite, des prestataires et des fournisseurs n'ayant, selon eux, pas été payés de leurs récentes factures. A voir si l'OL n'est pas dans le lot. En attendant, il y a désormais une place de libre sur le dos des maillots de l'Olympique Lyonnais, alors même que tout va nettement mieux dans le club de la capitale des Gaules.