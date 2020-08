OL : Lyon est une équipe lambda, Roustan sidéré par Garcia

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais vit une saison terrible et il ne lui reste plus qu'une occasion de sortir de cette spirale descendante. A Rudi Garcia de jouer.

Rudi Garcia s’est rapproché un peu plus d’une « performance » qu’il espérait probablement éviter, à savoir être le premier entraîneur de l’Olympique Lyonnais depuis plus de 20 ans à ne pas qualifier son équipe pour une coupe d’Europe. Dernière occasion de rectifier le tir, la Ligue des champions. Et c’est clair, si l’ancien coach de l’OM réussit à gagner la C1 avec l’OL, alors ce sera l’exploit du siècle. En attendant, la copie rendue vendredi par Lyon face au PSG n’a pas convaincu Didier Roustan, pas plus que les explications de Rudi Garcia après la rencontre. Pour le journaliste, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais fait des choix toujours frileux et le paie.

« Qu’est-ce que vous voulez-dire ? Il n’allait pas dire qu’il fallait être plus conquérant, que le PSG était bon à prendre (...) Non, toujours la sécurité. Durant la prolongation, il n’y a rien. A un moment il faut le dire, il y a certaines limites (...) Je trouve que lentement mais sûrement Lyon est une équipe qui décline, mais qui paie certaines choses d’un passé relativement récent aussi. Il y a une forme de logique à ça, et même une victoire aux tirs au but aurait été un arbre qui cache la forêt. Lyon est devenu une équipe lambda, car même la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions a été juste, et contre la Juventus après la pause c’était pas ça quand même », a fait remarquer, lors de l'EDS, un Didier Roustan visiblement consterné.