OL : Lyon est lamentable, Daniel Riolo attaque

Face au Paris Saint-Germain dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a affiché un visage très défensif. Regroupés derrière, les partenaires de Jason Denayer ont longtemps tenu le match nul… avant de finalement céder sur un exploit de Neymar. Mais dans le jeu, les Gones n’ont absolument rien montré et c’est précisément pour cela que les critiques fusent en ce début de semaine. Toujours très exigeant avec un Lyon qu’il estime devoir être capable de rivaliser avec Paris, Daniel Riolo a frontalement attaqué Sylvinho et l’ensemble des joueurs de l’OL après ce match au Groupama Stadium.

« Dimanche soir, il n’y avait vraiment rien du côté de Lyon. Paris va au Parc OL contre une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui a de l’ambition, qui dit vouloir regarder le PSG dans les yeux et Lyon propose ça ? S’il y a une équipe qui doit être critiquée, c’est Lyon. Le match de Memphis, ce que fait Aouar au milieu, qu’est-ce que l’entraîneur a voulu proposer… Moi au début, le système à 3 défenseurs, je n’ai pas trouvé cela mauvais car c’était un bon plan pour Marcelo et Andersen. Mais il n’y avait rien, il n’y avait pas d’animation, juste la volonté de défendre comme une petite équipe de Ligue 1. Lyon a été lamentable, je suis très déçu des Lyonnais » a accusé Daniel Riolo, terriblement déçu par la stratégie mise en place et par l’attitude de certains joueurs contre le PSG.