OL : Lyon domine Wolfsburg et montre de belles choses

Groupama Stadium

Olympique Lyonnais bat Wolfsburg : 4 à 1

Buts : Toko-Ekambi (7e, 55e), Dembélé (29e), Wissa (84e sp) pour l'OL; Ginczek (31e) pour Wolfsburg

Pour sa première sortie au Groupama Stadium, l'OL version Peter Bosz a dominé la formation allemand de Wolfsburg (4-1) grâce notamment à un Toko-Ekambi inspiré.

L’OL retrouvait son stade et son public ce samedi pour le deuxième match de préparation avant la reprise de la saison. Même si le Groupama Stadium sonnait le creux, l’obligation d’avoir le pass sanitaire ayant probablement repoussé pas mal de spectateurs, le spectacle offert par la formation de Bosz a été réjouissant. Résolument tourné vers l’offensive, l’équipe lyonnais a largement dominé Wolfsburg, qui prépare également sa saison de Bundesliga.

Dans cette rencontre dont il ne faut pas tirer d’énormes enseignements, l’entraîneur néerlandais pourra toutefois se réjouir de la prestation de Toko-Ekambi, auteur d’un doublé et apparu déjà très forme. De même, Cherki et Jean Lucas ont également montré de belles choses, l’Olympique Lyonnais ayant visiblement déjà bien assimilé les consignes de Bosz. La seconde période était moins emballante, les organismes étant mis à rude épreuve, l’OL procédant même à 9 changements d’un coup afin de faire rentrer la jeune garde en fin de rencontre. Un rajeunissement qui s'est concrétisé avec un but, sur penalty, signé de Wissa (4-1, 84e).