OL : Lyon déterre brutalement le dossier Diego Lainez !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

L’été dernier, plusieurs médias sud-américains affirmaient que l’Olympique Lyonnais était très chaud à l’idée de recruter Diego Lainez.

Finalement, le jeune prodige du Club América n’avait pas bougé durant le mercato. Mais l’été prochain, l’international mexicain (2 sélections) devrait enfin découvrir l’Europe. Toujours à l’affût dès lors qu’il s’agit de recruter des jeunes joueurs très prometteurs, l’Ajax Amsterdam fait office de favori dans ce dossier. Mais à en croire les informations de Record, l’Olympique Lyonnais n’a pas encore dit son dernier mot. Et pourrait tenter de rafler la mise au nez et à la barbe du club néerlandais.

Pour doubler l’Ajax Amsterdam, Jean-Michel Aulas devra surenchérir en proposant plus de 12 ME, montant sur lequel les dirigeants du Club América et l’actuel 2e du championnat néerlandais se sont entendus. Par ailleurs, on ne sait pas (encore) de quoi Diego Lainez a envie pour son avenir. A-t-il déjà donné son accord à l’Ajax Amsterdam, ou espère-t-il que l’OL se positionne de manière concrète dans les prochaines semaines ? Autant de zones d’ombre qui devront être éclaircies dans les prochaines semaines…