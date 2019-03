OL : Lyon craque, Nabil Djellit voit l'OM bouffer l'OL

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Tenu en échec samedi à Strasbourg, après avoir longtemps mené 0-2, l'Olympique Lyonnais voit peu à peu son avance sur l'Olympique de Marseille fondre comme neige au soleil. Et ce dimanche soir, pour peu que l'OM et Lille gagnent, respectivement contre Nice et l'ASSE, Lyon pourrait être en grand danger dans la course à la deuxième place et même au podium. Pour Nabil Djellit, il est évident que Lyon va souffrir dans son duel avec l'Olympique de Marseille, qui n'a plus aucune autre compétition que la L1 à gérer, et cela depuis longtemps.

Et le journaliste de s'expliquer. « Lyon peut voir le podium lui échapper. Ce n'est pas du tout à exclure. Le nul de l’OL à Strasbourg bénéficie à l'Olympique de Marseille qui est sur une bonne dynamique. Si Marseille fait le job face à Nice, le club reviendrait à 3 points ce qui serait inespéré avec quand même 9 défaites au compteur. Il reste encore un OM-OL et je prends aussi les paris que Marseille ne perdra pas au Parc des Princes. La maladie chronique de Lyon est vraiment son inconstance. J'annonce une grosse bataille pour la troisième place entre l'OM et l'OL et ça ne me dérange pas », a fait savoir Nabil Djellit, qui se régale d'avance de voir la fin de saison se tendre dans la bataille pour les accessits.