OL : Lyon coule, Pierre Ménès accuse encore Rudi Garcia

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a beau être en course sur 4 tableaux, Pierre Ménès estime que l'OL en Ligue 1 résume la faillite totale du travail de Rudi Garcia.

Pierre Ménès ne l’a jamais caché, il n’est pas fan du tout de Rudi Garcia, et c’était déjà le cas lorsque le successeur de Sylvinho sur le banc de l’Olympique Lyonnais était à l’Olympique de Marseille. Et tandis que la pression s’accentue sur l’entraîneur de l’OL au fil de la dégringolade du club de Jean-Michel Aulas en Ligue 1, le consultant de Canal+ tape de plus en plus fort. Dans sa dernière face-to-cam, Pierre Ménès estime que Rudi Garcia ne pourra pas mener Lyon très très haut, tant ce dernier est un coach clivant au sein d’un vestiaire.

« Que faut-il faire pour faire remonter l’OL au classement ? Il fallait peut-être choisir un autre entraîneur déjà. J’étais un peu assis quand Rudi Garcia a eu le poste à la place de Laurent Blanc. Alors je sais, Laurent Blanc est mon ami, patin couffin…mais bon. Le problème c’est qu’il n’y a rien qui va dans cette équipe de l’Olympique Lyonnais. La défense est friable, Aouar choisit ses matchs, l’attaque est déficiente. Alors une équipe à 300ME où rien ne va et bien elle sont onzième (…) Le discours de Garcia n’est pas bon de chercher des excuses, de chouiner, c’est le même Garcia qu’à l’OM l’année dernière et on voit qu’à Lyon comme à Marseille il n’a pas l’adhésion du groupe », fait remarquer un Pierre Ménès, qui ne voit pas comment l’Olympique Lyonnais peut s’en sortir sans changer encore une fois d’entraîneur au prochain mercato d’été. Pas certain toutefois que Jean-Michel Aulas soit du même avis, le président de l’OL soutenant coûte que coûte Rudi Garcia.