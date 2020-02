OL : Pierre Ménès allume Garcia, Aulas va voir rouge

Dans : OL.

Suite au triste match nul de l’Olympique Lyonnais contre Strasbourg dimanche (1-1), les critiques sont revenues de plus belle autour de Rudi Garcia…

Il faut dire que son club rhodanien ne se porte pas au mieux. Après un début d’année 2020 exceptionnel, avec sept succès de rang toutes compétitions confondues, l’OL est retombé dans ses travers en ce mois de février. Si Lyon a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe de France contre l’OM mercredi dernier (1-0), les Gones restent sur quatre matchs de suite sans la moindre victoire en Ligue 1. En ne marquant que deux points sur douze possibles sur cette période-là, l’OL s’est clairement compliqué la tâche dans sa quête de podium… Mais en plus de résultats en dents de scie, Lyon n’affiche aucun progrès dans le jeu. Et c’est bien ce qui inquiète Pierre Ménès.

« Je suis désolé de le dire : depuis que Rudi Garcia est à la tête de cette équipe, on ne voit rien ! Je n’ai pas le souvenir d’avoir vu un seul match abouti de l’OL. Même quand ils avaient de bons résultats, ce n’était jamais emballant... Il n’y a pas de fond de jeu, il y a des joueurs inexistants. Il y a des joueurs que tout le public lyonnais veut voir : Guimaraes, Cherki et Gouiri qui marque à peu près trois buts par match avec la réserve. Fais-plaisir à tes supporters ! Ils te détestent ! Moi, ce que je vois dans le jeu de l’OL, il n’y a rien de réfléchi… », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste, qui estime donc que Garcia est pleinement responsable des déboires actuels de l’OL… Une attaque que Jean-Michel Aulas ne va pas apprécier, le président lyonnais se battant contre vents et marrées pour défendre son entraîneur.