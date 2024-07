OL ‍: Lyon choqué par cette offre pour Orban

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Doublure d’Alexandre Lacazette l’an passé, Gift Orban a vu Georges Mikautadze signer à l’OL lors du mercato. Le message est clair pour l’ancien buteur de La Gantoise, qui ne sera pas retenu en cas de belle offre.

Recruté pour 14 millions d’euros par l’Olympique Lyonnais en provenance de La Gantoise en janvier dernier, Gift Orban suscitait une vraie curiosité chez les supporters lyonnais, mais le soufflé est vite retombé. Brouillon techniquement, peu efficace lorsqu’il a été utilisé par Pierre Sage, l’ancien buteur de La Gantoise n’a pas convaincu grand monde dans la capitale des Gaules. La preuve, l’OL a sauté sur l’occasion de recruter Georges Mikautadze à Metz pour moins de 20 millions d’euros, et cela alors qu’Alexandre Lacazette a refusé la proposition en or de l’Arabie Saoudite. Le message à l’égard de Gift Orban est très clair, Lyon ne compte plus sur lui et acceptera de le laisser partir en cas de belle offre cet été.

Encore faut-il qu’un club soit intéressé par Orban au point de poser 10 à 15 millions d’euros sur la table pour le recruter, ce qui ne coule pas de source. Il y a quelques semaines, un intérêt du Stade Brestois avait été évoqué. Avec la signature de Ludovic Ajorque en Bretagne, on pensait que le SB29 avait tourné la page et ne s’intéressait plus à l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. Ce n’est finalement pas le cas puisque selon le site Soccer Net, spécialisé dans l’actualité des joueurs nigérians, Brest a toujours un oeil sur Gift Orban. Le buteur de 22 ans plait à Eric Roy, qui le juge complémentaire avec Ludovic Ajorque, d’autant plus que Gift Orban peut aussi peut jouer dans une attaque à deux ou sur un côté.

Brest a toujours un oeil sur Gift Orban

Cet intérêt breton pourrait ravir l’OL avec la perspective d’une belle vente… mais en dépit de sa qualification directe pour la Ligue des Champions, Brest n’a aucunement l’intention de faire de folies. Après avoir déboursé 4 millions d’euros pour Ajorque, le SB29 aimerait récupérer Gift Orban en prêt, au mieux avec une option d’achat, sans que celle-ci soit obligatoire pour autant. Une déception pour le board lyonnais, qui aimerait se débarrasser de son attaquant nigérian sous la forme d’un transfert sec afin de récupérer l’argent déboursé en janvier dernier pour le faire venir de La Gantoise.

Bien qu’intéressé, Brest n’est pas enclin à proposer une telle formule à l’OL, qui va donc devoir prendre une décision rapidement, à savoir accepter la proposition brestoise avec l’espoir que Gift Orban se relance en Bretagne pour mieux le revendre plus tard. Ou alors refuser cette offre de prêt, espérer un transfert plus tard dans le mercato… au risque que le joueur reste finalement à Lyon une demi-saison de plus.