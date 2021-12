OL : Lyon change son champ de patates

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Même si l'Olympique Lyonnais a actuellement d'autres soucis, le club rhodanien va régler cette semaine un problème majeur, l'état de sa pelouse.

Faute de public la semaine passée pour le match de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Stade de Reims, les téléspectateurs étaient nombreux devant la télévision afin d’assister à cette rencontre. Et c’est peu dire que tout le monde été soufflé par l’état de la pelouse du Groupama Stadium, les 22 joueurs ayant eu bien du courage à délivrer un vrai bon match de football malgré ce terrain apparu très usé. Et ce n’est pas vraiment nouveau puisqu’au classement des pelouses de Ligue 1 cette saison, le club de Jean-Michel Aulas est avant-dernier, seul Lille ayant une pelouse encore plus mauvaise. Mais c’est décidé, l’OL va changer tout cela, conscient que la formation de Peter Bosz se doit d’évoluer sur un terrain digne de ce nom, il va y avoir de l’action dans le stade lyonnais une fois que le coup de sifflet final du match d’Europa League contre les Rangers sera donné.

Une nouvelle pelouse pour OL-Metz

Le site Olympique et Lyonnais confirme que les dirigeants de Lyon ont décidé de faire changer la pelouse à partir de ce vendredi, afin que lors du prochain match de l’OL au Groupama Stadium, le mercredi 22 décembre prochain contre le FC Metz, les joueurs puissant profiter d’un nouveau terrain. Après le match contre Reims, l'entraîneur néerlandais de Lyon n'avait pas masqué sa désolation face à cette situation, provoquée par une maladie bien connue, Peter Bosz a donc obtenu rapidement gain de cause. En 2018, la pelouse lyonnaise avait déjà eu des soucis, et Jean-Michel Aulas avait demandé et obtenu les conseils de Jonathan Calderwood, le jardinier en chef du PSG. On ne sait pas si cette fois encore, le spécialiste anglais a filé quelques tuyaux à Lyon.