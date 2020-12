OL : Lyon champion ? Vincent Duluc y croit vraiment

Dans : OL.

De nouveau dans la course au podium, l'OL affiche de nouvelles ambitions.

Malgré un début de saison poussif, les Lyonnais ont réussi à ne jamais se faire distancer au classement. Ces efforts réalisés lors de leur mauvaise passe porte ses fruits aujourd'hui. Grâce à un retour en forme et une série de 5 victoires en 6 matchs de Ligue 1, les hommes de Rudi Garcia sont désormais à égalité de point avec Lille, à la 4eme place du classement. Alors que l'entraîneur des Gones est récemment revenu sur les difficultés actuelles de Bruno Guimarães, le technicien a également tenu à rappeler qu'il serait prétentieux pour l'OL de dire qu'il joue le titre. Alors que certains critiquaient la frilosité du coach, Vincent Duluc, journaliste chez l'Equipe, a salué la lucidité de Rudi Garcia.

« En général, quand un entraîneur a une série de résultats comme Garcia l’a actuellement à l’OL, il prolonge… Mais là, pour lui, ce n’est pas l’idée pour l’instant. Le titre est tabou à Lyon ? Un peu, et c’est normal. Car il faut voir d’où ils viennent les Lyonnais. Ils se sont relancés depuis la fin du mercato, comme l’avait dit Garcia. Il a dit la vérité, puisque la saison de l’OL a commencé après le mercato, vu qu’ils n’ont perdu que deux points depuis. Le titre est possible ? Si le PSG continue d’aller aussi doucement, certains clubs auront la chance de suivre. Et Lyon en fera partie. Surtout avec un match par semaine et avec un effectif pareil. Le groupe de l’OL est quand même au-dessus de tous les autres, en dehors de Paris » a rappelé le consultant. Avec un effectif de qualité et aucune Coupe d'Europe à jouer, les Lyonnais ont certainement un bon coup à jouer cette saison en championnat.