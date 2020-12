OL : Garcia explique pourquoi Guimaraes a perdu de son éclat

Dans : OL.

Impressionnant à son arrivée l’hiver dernier, Bruno Guimarães a perdu son statut d’intouchable en ce début de saison. Et pour l’entraîneur Rudi Garcia, ce n’est pas seulement à cause de la rude concurrence dans l’entrejeu de l’Olympique Lyonnais.

Titularisé à sept reprises cette saison en Ligue 1, Bruno Guimarães n’a plus le statut qu’il s’était offert dès sa signature l’hiver dernier. Le milieu de l'Olympique Lyonnais connaissait à peine sa nouvelle équipe mais s’était tout de suite rendu indispensable par sa disponibilité et sa justesse technique dans la construction du jeu. Alors pourquoi le Brésilien n’est plus aussi intouchable qu’auparavant ? La première explication vient évidemment de la concurrence plus féroce après le mercato et le retour en forme de Thiago Mendes. Mais d’après l’entraîneur Rudi Garcia, son milieu buteur face à Reims (3-0) dimanche dernier n’est plus aussi éblouissant que la saison dernière.

« J’ai beaucoup de milieux polyvalents, a expliqué le coach des Gones. Ils sont en capacité de faire beaucoup de choses. C’est un rôle multifonctions. Bruno est l’un de ceux-là. Je suis très content qu’il ait marqué même si ce n’est pas ce que je lui demande en premier. Il a joué un peu plus haut contre Reims. Il peut aussi être un joueur fantastique en sentinelle. Il a été plus que performant à son arrivée. Il avait ébloui le Parc OL face à la Juventus. Il a bonifié le jeu de l’équipe. Il y a aussi un temps d’adaptation qu’il a connu un peu plus tard. Il a eu une tendinite au genou. Il n’a peut-être pas joué librement. C’est un peu logique que les joueurs ne soient pas tout le temps à leur top. » Reste à savoir si Bruno Guimarães saura retrouver son meilleur niveau.