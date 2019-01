OL : Lyon applique sa recette miracle pour cartonner en 2019

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi soir, l’Olympique Lyonnais retrouvera la compétition avec un déplacement à Bourges en 32es de finale de la Coupe de France. Un match de reprise que les hommes de Bruno Genesio préparent dans le plus grand des sérieux… et avec une méthode bien connue des joueurs rhodaniens. Effectivement, Le Progrès explique dans son édition du jour que toute la délégation lyonnaise s’est envolée ce mardi pour Algorfa, dans le sud de l’Espagne.

« Le but du jeu est évidemment de se préparer au mieux dans un cadre plus souriant que le traditionnel site de Décines. Il fera ainsi entre 14 et 19 degrés de mardi à vendredi du côté d’Algorfa, le camp de base, et si ces jours ne seront pas les plus spectaculaires de la seconde moitié de la saison, ils auront une importance certaine » explique le quotidien régional, qui rappelle que c’est après ce stage de l’autre côté des Pyrénées que l’OL avait cartonné en 2018. « Sur le plan physique, les Lyonnais avaient plutôt bien terminé 2018, et c’est fort de cet héritage qu’ils vont relancer les machines ». Bis repetita en 2019 ? C’est tout ce que Bruno Genesio, qui a pris la décision de faire un copié-collé du stage de l’année dernière, espère.