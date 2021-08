OL : Lyon abandonne Laborde, fin du mercato ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En quête d'un renfort offensif en cette fin de mercato, l'Olympique Lyonnais ne fera pas signer Gaëtan Laborde et pourrait même arrêter là son recrutement.

Et si le marché des transferts, dans le sens des renforts, s'était finalement arrêté avec la signature de Xherdan Shaqiri à l'OL ? Cette question paraissait encore saugrenue il y a 24 heures, mais compte tenu de la tournure des événements, il n'est plus interdit de se la poser. Faute d'un accord avec le Zénith Saint-Pétersbourg pour Azmoun, puis avec Willian et Arsenal, Lyon s'est ensuite tourné vers Randal Kolo Muani, révèle L'Equipe, mais ce dernier préfère rester à Nantes afin de signer libre de tout contrat à la fin de l'actuelle saison. En dernier recours, Juninho et Jean-Michel Aulas avaient pensé à Gaëtan Laborde, mais finalement les 15 millions d'euros réclamés par Montpellier pour leur attaquant ont semblé excessifs aux dirigeants de l'Olympique Lyonnais, lesquels estiment que l'ancien Bordelais ne justifie pas une telle dépense.

Juninho fait n'importe quoi à Lyon, il devrait quitter ses fonctions et les laisser à un vrai directeur sportif, il à trop cru il fait une carrière fifa lui.#Laborde #Mercato — El Cartelo 🔫🏴‍☠️ (@RoiPlaisant) August 30, 2021

A la veille de la fin du marché des transferts, et pour ne pas céder à un panic buy, il se pourrait donc que le président de l'Olympique Lyonnais siffle la fin du match, au moins sur le plan offensif. Sauf improbable opportunité, Peter Bosz devra donc composer avec les attaquants dont il dispose, la seule petite inconnue étant la possible signature d'un nouveau défenseur central. Alors que dans un premier temps l'OL avait fermé la porte à un renfort dans ce secteur, des doutes seraient nés ces derniers jours sur la capacité de Damien Da Silva à assumer seul ce rôle. Juninho est donc à l'écoute du marché et à un possible recrutement à ce poste. De quoi décevoir les supporters lyonnais qui pensaient que cette fin de mercato pouvait tourner au feu d'artifice.