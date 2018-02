OL : Lyon a vraiment piqué Mariano Diaz à un concurrent espagnol !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Recruté l'été dernier par l'Olympique Lyonnais au Real Madrid, un peu à la surprise générale, Mariano Diaz a confirmé qu'il était une bonne pioche. Car malgré quelques critiques sur son jeu très individualiste, le jeune attaquant brille en Ligue 1 avec déjà 13 buts dans notre championnat, ce qui est forcément un sacré score pour un joueur qui découvre la France. Du côté de Jean-Michel Aulas et de Bruno Genesio, on se frotte les mains de cet investissement réussi. Mais tout n'a pas été facile dans ce dossier.

Ce dimanche, dans L'Equipe, Oscar Perarnau, directeur général de l'Espanyol Barcelone, où Mariano Diaz a fréquenté le centre de formation, avoue qu'il a tout tenté pour faire signer l'attaquant l'été dernier. Mais l'Olympique Lyonnais a été plus fort. « Quand on a vu ce qu'il réalisait à Badalona, on lui a proposé un contrat, mais il avait logiquement choisi le Real Madrid. Comme il jouait peu avec le Castilla, on s'est renseignés quelques mois plus tard sur la possibilité d'un prêt, avant qu'il n'intègre enfin l'équipe première dirigée par Zinédine Zidane. L'été dernier, il est venu visiter nos nouvelles installations, mais nous ne pouvions pas nous aligner sur l'offre de Lyon. Mon ami Florian Maurice a su se montrer plus convaincant », explique le dirigeant barcelonais qui sait ce qu’il a raté.