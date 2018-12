OL : Lyon a un problème, Pepe peut tout régler au mercato

Dans : OL, Mercato.

A l’approche du mercato hivernal, Bruno Genesio ne semble pas pressé de renforcer son effectif.

Sauf en cas de départ majeur, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’attend pas vraiment de signatures. « On n'est pas dans l'optique de recruter pour l'instant », a confié le technicien sur la chaîne du club rhodanien. Une analyse qui risque d'étonner Régis Dupont. De son côté, le journaliste affirme que l’OL, en raison de son nouveau schéma tactique, doit absolument recruter un défenseur central cet hiver.

« Pour l'instant, cela n'a pas été un problème mais si Lyon continue à trois défenseurs centraux, il faut un défenseur central de qualité parce que c'est aussi un poste où Lyon est plutôt en déficit de qualité. Donc il ne faudra pas un jeune joueur, mais plutôt un joueur déjà affirmé, a prévenu notre confrère de L’Equipe, qui a déjà un nom en tête. La bonne pioche évidente, ce serait Pepe qui vient de résilier son contrat avec Besiktas. »

Le renfort idéal ?

« Il a 35 ans, il a une expérience incroyable, il a tout gagné avec le Real et le Portugal, c'est un joueur qui connaît très bien la Ligue des Champions et qui a les qualités qui manquent à l'effectif lyonnais : beaucoup d'ardeur défensive, beaucoup d'agressivité, une grosse expérience, et un gros caractère, a-t-il énuméré. C'est vraiment un joueur qui apporterait dans le vestiaire. Maintenant, se pose évidemment la question du salaire et de la concurrence puisqu'il sera certainement la cible de nombreux clubs européens. » Rappelons que l’AS Monaco a coché le nom du Portugais.