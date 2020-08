OL : Lyon a un pacte, Garcia a son plan, objectif Ligue 1 !

Dans : OL.

Dans un peu plus de vingt-quatre heures, l’Olympique Lyonnais retrouvera les joies de la Ligue 1 avec la réception de Dijon dans son Groupama Stadium.

Neuf jours après son élimination en demi-finales de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le futur vainqueur de la compétition face au PSG, le club rhodanien va retomber dans l’anonymat du championnat de France. Surtout que cette saison, et pour la première fois depuis 1996, Lyon ne sera pas sous les projecteurs de la scène européenne. Par conséquent, et vu que l’OL n’aura qu’un seul match par semaine à jouer, entre la Ligue 1 et la Coupe de France, les Gones ont de grandes ambitions nationales pour cette nouvelle saison. Il y a quelques heures, Fernando Marçal a par exemple été cash : il veut concurrencer le PSG dans la course au titre. Si Rudi Garcia n’est pas allé jusque là, l’entraîneur lyonnais a envie de repartir sur de bonnes bases pour viser quelque chose de grand au final.

« C'est très important de démarrer fort sous peine de prendre du retard. Le fait de ne jouer qu'un match par semaine et d'être frais chaque week-end nous permettra, je l'espère, d'être bien physiquement. Nous avons les plus grandes ambitions possibles. J'ai retrouvé un groupe joyeux, concentré et travailleur mais le mot d'ordre est de montrer un visage identique à celui affiché en Ligue des Champions avec la même implication de tous. Nous avons beaucoup axé l'entraînement sur le jeu, l'utilisation du ballon avec notamment la notion de prendre les choses en mains avec certainement une attitude tactique différente de la Ligue des Champions. Nous allons peut-être trouver un bloc dijonnais beaucoup plus compact. Il faudra créer des espaces. Les départs au mercato ? Tous ceux qui sont là sont à 100 %, déterminés à faire les meilleurs résultats possibles. L'effectif est trop important pour un match par semaine. Il est à rééquilibrer, car des secteurs sont plus fournis que d'autres. Je fais toute confiance à mes dirigeants afin que nous ayons une équipe performante pour retrouver l'Europe », a détaillé, en conférence de presse, Garcia, qui sait que l’OL doit battre Dijon vendredi pour se lancer parfaitement en L1. Pour cela, son équipe devra avoir le même état d’esprit que celui affiché en Ligue des Champions.