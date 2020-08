OL : Lyon vise le titre de Champion de France, tremble PSG !

Dans : OL.

Le défenseur de l’OL, Marçal, s’est présenté devant les journalistes pour évoquer la réception de Dijon vendredi. Le Brésilien a annoncé les objectifs pour la saison. Le PSG devra se méfier.

L’Olympique Lyonnais débutera sa saison de Ligue 1 vendredi (21h, 2e journée) dans son Groupama Stadium contre le Dijon FCO. Un match dans lequel le club lyonnais doit s’imposer pour lancer parfaitement son exercice 2020-2021. Le Brésilien s’est présenté en conférence de presse ce mercredi pour évoquer la rencontre. Il espère que l’OL saura surfer sur sa dynamique européenne pour ne pas laisser filer des points dès le début de saison. « Désormais, on joue davantage collectivement, on a un bon groupe, on fait les efforts les uns pour les autres. J’espère qu’on fera ça vendredi, on a à cœur d’aller chercher les trois points », a-t-il rapporté dans des propos repris par le site Olympique et Lyonnais.

L’OL ne jouera pas de Coupe d’Europe cette saison, ce qui doit lui permettre de mieux préparer les rencontres de Ligue 1 et ainsi enchaîner les bons résultats. Marçal en est conscient, il a clairement fait savoir que le club doit retrouver la Ligue des Champions pour l’exercice 2021-2022. Le Brésilien et ses coéquipiers ne comptent pas laisser le champ libre au PSG cette saison. Il veulent les concurrencer dans la course au titre. « On veut ramener des trophées. On a montré qu’on jouait mieux en équipe. Avec plus de travail, on peut jouer la 1ere place. Notre objectif, ce n’est pas de finir 2e ou 3e », a conclu Marçal. Le message est clair. Place au terrain.