OL : Lyon a son buteur vedette, Sagnol avoue son erreur

Dans : OL, Ligue 1.

Dans son coup de cœur du week-end, Willy Sagnol est parti à l'Olympique Lyonnais pour féliciter Moussa Dembélé.

Timide en première partie de saison, Moussa Dembélé s'impose désormais comme un élément central du dispositif de Bruno Genesio. Titulaire lors des quatre derniers matchs de l'OL, l'avant-centre de 22 ans vient de marquer cinq buts en six apparitions toutes compétitions confondues. Une statistique le propulsant au sommet du classement des meilleurs buteurs rhodaniens cette saison. Preuve que Dembélé s'impose enfin dans son nouveau club, cinq mois après son arrivée en provenance du Celtic Glasgow contre un chèque de 22 millions d'euros. Autant dire que Lyon a trouvé son buteur attitré. Ce que Willy Sagnol confirme.

« Sa bonne période est une conséquence du fait qu'il doit certainement encore montrer plus de choses à l'entraînement. Il a aussi commencé à intégrer les préceptes lyonnais en termes de jeu, ce qui n'était pas évident. Quand il était au Celtic, je voyais un joueur dynamique, qui rentrait vite dans la surface, qui allait au combat dans le bon timing. Et en 2018 à Lyon, j'ai vu un joueur toujours en retard, lourd sur le terrain. Je me demandais alors si Lyon ne s'était pas fait avoir... Là, ça fait 3-4 semaines que le Dembélé d'aujourd'hui est celui du Celtic. Il marque des buts, il sait jouer. Ça me plaît. Il faut avoir de la patience avec les jeunes. L'OL a trouvé son numéro neuf », a lâché, sur RMC, le consultant, qui estime donc que Dembélé est passé devant un joueur comme Memphis Depay à la pointe de l'attaque lyonnaise. Il faut dire que ses buts, notamment ceux inscrits contre l'ASSE et le PSG, valent de l'or. À lui de confirmer dans les semaines à venir, avec le Barça et la Ligue des Champions en ligne de mire...