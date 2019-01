OL : Lyon a recruté un crack, le Monsieur Mercato du club jubile

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En début de semaine, l’Olympique Lyonnais a officialisé l’arrivée du jeune Boubacar Fofana en provenance de l’AS Saint-Priest.

Le milieu offensif de 20 ans va terminer la saison en prêt du côté du Gazélec Ajaccio, mais du côté de l’OL, on a déjà hâte de le voir revenir. Et pour cause, Florian Maurice estime que c’est un futur crack que s’est offert le club rhodanien avec Boubacar Fofana durant ce mois de janvier. Le responsable de la cellule de recrutement de l’OL décrit le joueur comme un attaquant rapide dont les qualités techniques risquent d’en épater plus d’un dans la capitale des Gaules.

« C’est un bon garçon avec un bel état d’esprit. C’est un joueur qui a des qualités techniques bien au-dessus de la moyenne. Il va très vite, il est capable d’éliminer et de marquer des buts. Il a encore beaucoup de travail à faire sur la partie « sans ballon » mais il va l’appendre au quotidien. Il a une vraie volonté » a confié sur le site du club celui dont le travail en période de mercato est salué par tous les supporters à l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que ces derniers temps, il ne s’est pas trompé en allant notamment chercher Tanguy Ndombele, Kenny Tete, Ferland Mendy ou encore Bertrand Traoré…