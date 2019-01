OL : Lyon a plein de défauts, mais pas celui-là assure Tousart

Dans : OL, Ligue 1.

Toujours aussi irrégulier, Lyon est en train de laisser filer une bonne occasion d’assurer sa place sur le podium en ce début d’année.

Les résultats timorés s’enchainent, et Bruno Genesio est de plus en plus dépité en voyant son équipe passer au travers de certains matchs. Ce fut le cas à Toulouse, où l’OL a été mené 2-0 avant de réagir de belle manière en fin de rencontre, pour aller chercher le nul, et passer même tout près de la victoire avec des dernières minutes en mode rouleau compresseur. Les Lyonnais se pensent-ils au-dessus de leurs adversaires au point de ne pas jouer sérieusement ? Lucas Tousart s’en défend vertement dans les colonnes du Progrès.

« Nos soucis ne datent pas d’aujourd’hui. C’est dans la tête. C’est forcément regrettable d’attendre d’être puni pour réagir. Vous pouvez l’interpréter comme vous voulez mais il n’y a pas de suffisance de notre part et il faut retenir notre état d’esprit », a livré le milieu de terrain, persuadé que si la machine se grippe aussi régulièrement, c’est simplement que le problème est mental. C’est en tout cas le constat effectué par Bruno Genesio, qui ne parvient pas à comprendre comment son équipe manque à ce point de régularité dans la performance.