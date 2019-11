OL : Lyon a enfin trouvé son patron tant recherché !

Dans : OL.

Capitaine face à Metz la semaine dernière, Memphis Depay n’avait pas le brassard autour du biceps à Toulouse, samedi (2-3). Mais le Néerlandais s’est comporté comme un véritable patron.

Sportivement, il a montré l’exemple avec un doublé retentissement et une force de caractère transmise à ses partenaires. Avec le départ de Nabil Fekir, le Néerlandais s’est clairement imposé comme le patron du secteur offensif de l’OL. Mais plus globalement, petit à petit, Memphis Depay devient le leader de toute une équipe. C’est d’ailleurs ce que Lucas Tousart a fait remarquer après le succès dans la douleur des Gones sur la pelouse du Stadium de Toulouse grâce à un but de l’ancien de Manchester United dans le temps additionnel.

« On a eu du caractère. On s’en est bien sorti en équipe. C’est la victoire de tout un groupe, de toute une équipe. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. C’est important pour nous d’avoir un leader (Memphis Depay). Il nous aide et nous délivre à la fin » a indiqué le milieu défensif de l’Olympique Lyonnais, très heureux de voir l’attaquant des Pays-Bas se comporter comme le leader des Gones. Reste maintenant à voir si dans les prochaines semaines, Rudi Garcia désignera Memphis Depay comme son capitaine. Durant les prochains matchs, le brassard devrait encore tourner un petit peu. Houssem Aouar ou encore Lucas Tousart devraient hériter de ce privilège après Marcelo, Depay et Denayer.