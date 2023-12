Pierre Sage, l'OL tient « ‍le nouveau Guardiola ‍»

Dans : OL.

Depuis qu'il a succédé de toute urgence à Fabio Grosso, Pierre Sage fait l'unanimité à l'Olympique Lyonnais. Son avenir paraît de plus en plus clair.

Les supporters de l'OL ont tellement galéré depuis le début de saison que le début de ciel bleu qui arrive à Lyon provoque un sentiment de douce euphorie. Et la perspective de peut-être finir l'année 2023 dans une position de non-relégable y contribue largement. C'est une évidence, depuis que Pierre Sage a quitté le centre de formation de Lyon pour prendre les commandes de l'équipe de Ligue 1, l'état d'esprit a changé au sein du vestiaire. Un joueur comme Corentin Tolisso, qui était au bord du burn-out, est revenu pas loin de son meilleur niveau, et ce n'est pas le seul dans ce cas.

Après Pep Genesio, Pierre Guardiola à l'OL

Alors, sauf si John Textor prend encore une fois le contrepied de tout le monde, il semble de plus en plus évident que Pierre Sage passera les fêtes de fin d'année au chaud et ne sera pas remplacé par Bruno Genesio ou Jorge Sampaoli dans les prochaines semaines. « Pierre Sage devrait très vite perdre son statut actuel d’intérimaire à ce rythme », confirme d'ailleurs Hugo Guillemet dans L'Equipe. De quoi réjouir les fans de l'Olympique Lyonnais, déjà tous sous le charme de l'ancien adjoint d'Habib Beye. Au point même que dans un emballement totalement « Made in Gones », après Pep Genesio, c'est cette fois Pierre Sage qui est comparé à l'entraîneur espagnol de Manchester City, rien que ça.

Supporter de l'OL et journaliste du quotidien sportif, Pierre Prugneau trouve même un rôle au vrai Pep Guardiola à Lyon. « Si Pierre Sage est installé sur le banc, il va falloir trouver un directeur du centre de formation de la même carrure, et ça ne va pas être évident. Comme ça là je vois pas, à part peut-être Guardiola », explique le fan lyonnais. Et une photo de Pierre Sage avec le livre du technicien des Citizens de ressortir sur X par un fan anglais de Manchester City, qui rappelle que l'OL a battu Toulouse et Monaco depuis que ce disciple de Guardiola est à Lyon.