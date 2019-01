OL : Lyon a craqué dessus au mercato, un choix évident

Dans : OL, Mercato.

Au cœur d’un marché des transferts annoncé comme bien calme, l’Olympique Lyonnais a comme à son habitude préparé l’avenir.

Et pour cela, le club rhodanien n’est pas allé bien loin en recrutant Boubacar Fofana, qui se faisait remarquer à l’AS Saint-Priest. Aller chercher un joueur de National 2 n’est pas fréquent, mais si l’OL a craqué pour le jeune attaquant, ce n’est clairement pas anodin a confié Lionel Bah, l’entraineur de cette formation de Saint-Priest.

« On savait qu’il avait pas mal de clubs qui tournaient autour, c’était compliqué de le garder. On savait qu’il y aurait un départ soit là, soit en fin de saison. C’est un joueur qui a du talent et qui n’a rien à faire à ce niveau-là. C’est normal qu’il aille voir au-dessus. Que ce soit à l’OL, c’est très bien, car c’est un des plus grands clubs français, un des meilleurs dans la formation au niveau européen. Ils se trompent rarement dans leur recrutement et font confiance aux jeunes », a confié l’ancien joueur de Guingamp dans les colonnes d’Actufoot.com. Un recrutement associé à un départ provisoire au GFC Ajaccio, où Fofana pourra se frotter au jeu physique de la Ligue 2, ce qui ne pourra pas lui faire de mal selon son désormais ex-entraineur.